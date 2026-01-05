Autoridades de Corea y EEUU debaten sobre submarinos nucleares y mando militar

Photo : YONHAP News

El subsecretario para políticas del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, mantuvo el lunes 26 reuniones sucesivas con varios altos cargos de Corea del Sur: el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia, Wi Sung Lac y el ministro de Defensa, Ahn Gyu Back.Los principales temas de conversación fueron la construcción de submarinos de propulsión nuclear por parte de Seúl y el traspaso del mando militar en tiempos de guerra de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas surcoreanas. En este contexto, se estima que Colby debió de aprovechar la ocasión para ofrecer a las autoridades locales una explicación sobre la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington, que enfatiza que Corea del Sur podría ejercer un papel central en la defensa de la península coreana.El debate entre el subsecretario estadounidense y el ministro de Exteriores giró en torno a la cooperación bilateral, específicamente en la construcción de submarinos nucleares surcoreanos. Este tema fue abordado también en la reunión entre Colby y el ministro de Defensa de Corea, al igual que el traspaso del mando militar y los gastos de defensa de Seúl.