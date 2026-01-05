Vietnam es el tercer mayor socio comercial de Corea del Sur

Photo : YONHAP News

Vietnam volvió a ubicarse como el tercer mayor socio comercial de Corea del Sur en 2025 después de China y Estados Unidos, manteniéndose por cuarto año consecutivo en esta posición.El Ministerio de Industria y Comercio y la Asociación Coreana de Comercio Internacional dieron a conocer el lunes 26, que el país exportó el año pasado 62.800 millones de dólares a Vietnam, un 7,6% más que en 2024, e importó un 11,7% más, un total de 31.800 millones de dólares. Así, el comercio anual entre ambas naciones creció un 9%, pasando de 86.800 millones a 94.500 millones de dólares. Este volumen fue superado solamente por el que Corea del Sur registró con China y Estados Unidos, de 282.700 millones y 196.200 millones de dólares respectivamente.Frente a Vietnam, Corea disfrutó en 2025 un superávit comercial de 31.000 millones de dólares, el segundo mayor por detrás de los 49.500 millones de dólares que el país alcanzó respecto a Estados Unidos.El aumento tanto del volumen como del superávit comercial con Vietnam se debió principalmente al auge del sector de chips. Es más, los semiconductores fueron el producto que más exportó Corea del Sur a ese mercado durante el año pasado.Los intercambios comerciales entre ambos países empezaron a aumentar drásticamente a partir de la formalización de lazos diplomáticos en 1992 y se multiplicaron por 190 desde entonces hasta la actualidad, mientras que los bienes comerciados, que en un principio se limitaban a sectores tradicionales como textiles y artículos de moda, se diversificaron incluyendo productos con alto valor agregado, como semiconductores y equipos de comunicación móvil. En este proceso marcó un hito importante la firma de un tratado de libre comercio bilateral en 2014, que contribuyó en años posteriores a triplicar el comercio entre ambas naciones.