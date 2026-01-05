Martes con hasta -13ºC por la mañana

Photo : YONHAP News

El martes 27 se esperan temperaturas matinales bajo cero en todo el país, con niveles de entre -13ºC y 0ºC. El frío tampoco remitirá hacia la tarde, con temperaturas de entre -4ºC y 8ºC, mientras que la sensación térmica será aun más baja debido a la llegada de corrientes gélidas del norte.Los pronósticos vaticinan, además, que habrá precipitaciones en las zonas centro-oeste y suroeste, así como en la isla de Jeju.Aunque se estima que no lloverá ni nevará a grandes cantidades, a la población se recomienda extremar las precauciones ante posibles accidentes por superficies congeladas, en especial al conducir.