Korean
Español

Martes con hasta -13ºC por la mañana

Write: 2026-01-26 15:08:06Update: 2026-01-26 15:46:00

Photo : YONHAP News

El martes 27 se esperan temperaturas matinales bajo cero en todo el país, con niveles de entre -13ºC y 0ºC. El frío tampoco remitirá hacia la tarde, con temperaturas de entre -4ºC y 8ºC, mientras que la sensación térmica será aun más baja debido a la llegada de corrientes gélidas del norte. 

Los pronósticos vaticinan, además, que habrá precipitaciones en las zonas centro-oeste y suroeste, así como en la isla de Jeju. 

Aunque se estima que no lloverá ni nevará a grandes cantidades, a la población se recomienda extremar las precauciones ante posibles accidentes por superficies congeladas, en especial al conducir. 
