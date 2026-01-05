Los depósitos en dólares y euros registran aumentos récord

Photo : KBS News

Los depósitos en moneda extranjera alcanzaron a finales de 2025 los 119.430 millones de dólares en Corea del Sur. El volumen supuso un aumento de casi 16.000 millones de dólares en comparación con finales de noviembre, el mayor incremento intermensual desde junio de 2012. Este dato incluye los depósitos que tienen en los bancos tanto las empresas y ciudadanos surcoreanos, como los extranjeros con estancia mínima de seis meses y compañías extranjeras que operan en el país.Por tipo de divisa, los depósitos en dólares estadounidenses ganaron unos 8.340 millones de dólares, en euros unos 6.350 millones de dólares y en yenes unos 870 millones de dólares entre noviembre y diciembre del año pasado. En el caso de los depósitos en las dos primeras monedas, registraron aumentos récord dada la expectativa de los depositantes de obtener mayores ganancias por diferencia de cambio.Dentro del total, los depósitos corporativos ascendieron en aproximadamente 14.070 millones de dólares y los particulares en unos 1.820 millones de dólares.