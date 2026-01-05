Reunificación valora la designación de un delegado especial para la paz

El titular de Reunificación, Chung Dong Young, sigue estudiando la designación de un delegado especial para la paz de la península coreana, una propuesta que planteó al presidente Lee Jae Myung a finales del año pasado al presentar el informe anual de trabajo de la cartera que dirige.
Esto es lo que respondió el ministro el lunes 26 a la pregunta de los periodistas sobre si la sugerencia se mantenía vigente, al afirmar que la opción está bajo revisión porque considera un paso que ayudará a propiciar un ambiente favorable para reactivar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos.
En cuanto a si él mismo estaría dispuesto a asumir dicho papel, Chung declaró que sí, aunque aclaró que la última decisión será del presidente.