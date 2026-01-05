El KOSDAQ vuelve a superar 1.000 puntos cuatro años después

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró la jornada del lunes 26 en 4.949,59 puntos al perder 40,48 unidades respecto al viernes de la semana pasada. Si bien durante el día llegó a niveles superiores a la línea de 5.000, hasta casi 5.024 puntos, hacia las últimas horas antes de finalizar transacciones retrocedió.El parqué paralelo KOSDAQ, en cambio, ganó 70,48 unidades en comparación con la última jornada operativa y culminó la sesión en 1.064,41 puntos. Es la primera vez en cuatro años que este índice supera las 1.000 unidades. Sobre las 9:59 de la mañana incluso se activó el mecanismo de estabilización del mercado para frenar la excesiva afluencia de capital al mercado, suspendiendo durante cinco minutos las operaciones.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana disfrutó de una fuerte apreciación frente a la estadounidense, que al culminar la sesión cotizó a 1.440,6 wones por dólar, 25,2 unidades menos que el viernes.