El Ayuntamiento de Seúl activa campaña para reducir 60t diarias de residuos

Photo : YONHAP News

El Ayuntamiento de Seúl lanzó una campaña para reducir los residuos en sintonía con la prohibición de depositar basura bajo tierra en el área capitalina desde 2026.El objetivo de la campaña es sensibilizar a los ciudadanos para que reduzcan los residuos que generan, al menos en una cantidad equivalente a una bolsa de basura de diez litros. Actualmente, cada ciudadano de Seúl produce al año la cantidad de residuos que llena 48 de estas bolsas, y se estima que, al alcanzar el objetivo, la basura urbana disminuirá al menos en unas 60 toneladas diarias.Como parte de la campaña, la municipalidad inducirá a la población a hacer una promesa escrita, comprometiéndose a separar los residuos de manera más estricta y a monitorear por cuenta propia el volumen de basura que generan cada día. Esto les permitirá tomar conciencia y hacer un esfuerzo mayor por reducir la cantidad de residuos.Con la prohibición de la disposición de basura bajo tierra, los concejos distritales de Seúl están incinerando gran parte de la basura recolectada en centros ubicados fuera de la ciudad, bajo contratos específicos. Esta medida es indispensable porque cada día en Seúl se generan alrededor de 2.900 toneladas de residuos domésticos, mientras que la capacidad de los centros de incineración en la capital solo permite procesar unas 2.000 toneladas de ese volumen.