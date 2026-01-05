Seúl analiza la intención de Trump al anunciar aumento arancelario

Photo : YONHAP News

El Gobierno analiza en estos momentos la intención del presidente estadounidense Donald Trump, al anunciar que volverá a elevar los aranceles generales a Corea del Sur del 15% al 25%.El Ministerio de Industria y Comercio señaló, en una entrevista telefónica con KBS, que el anuncio de Trump tomó por sorpresa a Seúl, y las autoridades tanto diplomáticas como comerciales están tratando de esclarecer las circunstancias en las que el mandatario de Estados Unidos hizo tal anuncio y sus objetivos.El Gobierno redactó la Ley especial para una gestión estratégica de las inversiones entre Corea y Estados Unidos, conforme al acuerdo comercial pactado con Washington, pero la iniciativa permanece estancada en la Asamblea Nacional. Este retraso es la excusa que dio Trump como la razón principal de su decisión de regresar los aranceles a todos los bienes surcoreanos al nivel anterior al acuerdo comercial.