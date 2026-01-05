Sheinbaum solicita a Corea conciertos adicionales de BTS en México

Photo : YONHAP News

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado una carta a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, para solicitar conciertos adicionales de BTS en su país.En su rueda de prensa regular del lunes 26 (hora local), Sheinbaum aludió puntualmente a la misiva al comentar que son muchos los jóvenes que no han podido conseguir entradas a los conciertos que BTS ofrecerá en mayo en la capital mexicana y que, considerando esto, pidió al mandatario surcoreano un interés directo para aumentar la frecuencia de los viajes y presentaciones del grupo en México.BTS tiene programados tres conciertos en la Ciudad de México en mayo. De estos se vendieron unas 150.000 entradas desde el día 24, pero se agotaron en apenas 37 minutos. Es en este contexto que la presidenta mexicana solicitó conciertos adicionales o, aunque sea, retransmisiones en vivo en cines o mediante otros canales si es posible, para que más jóvenes mexicanos fans del K-pop puedan disfrutar de la música de BTS.