Cha Jun Hwan y Park Ji Woo abanderados en apertura de JJOO

Photo : YONHAP News

El patinador artístico Cha Jun Hwan y la patinadora de velocidad Park Ji Woo llevarán la bandera coreana al frente de la delegación nacional de deportistas en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.Al elegirlos como abanderados, el Comité Olímpico Surcoreano consideró la carrera de ambos. Cha es considerado el as del equipo nacional de patinaje artístico sobre hielo, y logró el decimoquinto puesto en las olimpiadas de Pyeongchang 2018 y el quinto en las de Beijing 2022. Park, por su parte, es una de las veteranas más destacadas de entre las patinadoras de velocidad surcoreanas especializadas en carreras de distancias largas. En la temporada 2025-2026 obtuvo la medalla de bronce en la prueba femenina de salida masiva en el tercer torneo del circuito de la Copa Mundial de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.Tanto para Cha Jun Hwan como para Park Ji Woo la edición de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 representa su tercera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.