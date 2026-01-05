Photo : YONHAP News

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha referido a Corea del Norte como "país con armas nucleares", mientras que a nivel oficial el Gabinete de Tokio no lo reconoce como estado nuclear.La descripción surgió durante un programa político del canal TV Asahi, emitido sobre la carrera de los partidos a las elecciones generales previstas para el 8 de febrero, donde la premier se expresó sobre la invasión rusa a Ucrania. Comentó que Rusia mantiene una relación muy estrecha con China y también con Corea del Norte, y agregó que todas estas tres naciones poseen armas nucleares.Actualmente, Japón no reconoce a Corea del Norte como estado nuclear al igual que Corea del Sur y Estados Unidos, y aboga por una completa desnuclearización de ese país.