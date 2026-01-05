Expremier apela sentencia de primera instancia por implicación en rebelión

Photo : YONHAP News

El ex primer ministro Han Duck Soo presentó el lunes 26 un recurso de apelación a la sentencia de 23 años de prisión que le fue emitida en primera instancia por su implicación en la declaración del estado de excepción por parte del expresidente Yoon Suk Yeol.En primer instancia, el tribunal definió los procedimientos seguidos para promulgar la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024 y las medidas adoptadas posteriormente como actos de rebelión contra el orden constitucional del país, y juzgó que Han, entonces primer ministro, intervino de forma activa en ese proceso en vez de impedirlo. Sin embargo, Han insistió durante todo el curso del juicio en que había ignorado tales actos, de ahí que él no puede ser considerado cómplice o partícipe de lo ocurrido. Con la apelación del expremier, la sentencia será revisada en el Alto Tribunal de Seúl.