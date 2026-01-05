Policía valora arrestar al CEO de Coupang si sigue rechazando citaciones

Photo : YONHAP News

La Policía prosigue con las investigaciones sobre la filtración masiva de datos ocurrida en los sistemas de Coupang y ha estimado en más de 30 millones las cuentas de usuario afectadas.La Policía Metropolitana de Seúl, a cargo del caso, dio a conocer el lunes 26 que es aún difícil confirmar la magnitud del daño, sin embargo se calcula que fue expuesta la información relativa a más de 30 millones de cuentas de usuario, incluyendo datos sensibles como direcciones de envío y teléfonos. Esta explicación difiere de la ofrecida anteriormente por la propia Coupang, que alegó que un exempleado de la empresa -de nacionalidad china- había accedido a información básica de 33 millones de cuentas de usuario tras robar una llave de seguridad para finalmente almacenar y filtrar datos de unos 30 millones de cuentas. Pero las autoridades policiales surcoreanas consideran que la fuga de información afectó a muchas más cuentas.Ya en una ocasión previa, la Policía había declarado que no era del todo fiable el resultado de las investigaciones internas realizadas por Coupang sobre la filtración de datos y, a efecto de conocer cómo estas se llevaron a cabo y en qué se basan exactamente las conclusiones publicadas, citó al CEO interino de Coupang, Harold Rogers. No obstante, este rechazó la citación dos veces, por lo que la autoridad valora arrestarlo si sigue sin aceptar ser interrogado. Según el protocolo consuetudinario, a la tercera negativa a una citación la Policía puede proceder a un arresto.