Photo : YONHAP News

Se emitió en Japón la primera sentencia que reconoce la responsabilidad del Estado norcoreano sobre el caso de personas zainichi que en las décadas de 1960 y 1970 se habían dirigido a Corea del Norte engañados por un programa de migración que les prometía "una vida en el paraíso" y que desertaron después al encontrarse con una realidad totalmente diferente.El veredicto fue emitido el lunes 26 en el Tribunal Regional de Tokio. Los jueces fallaron a favor de los demandantes, que exigían una indemnización a Corea del Norte por los daños y perjuicios sufridos, y ordenaron al Gobierno norcoreano compensarles con 88 millones de yenes, unos 826 millones de wones. Quienes interpusieron la demanda son cuatro personas zainichi que volvieron a Japón después de pisar tierras norcoreanas a través de programas de migración o repatriación impulsados en los años 60 y 70 entre ambos países, y presenciar una realidad que distaba en gran medida a la que les había sido prometida. Por esto y también por las violaciones de derechos humanos que experimentaron en ese país, presentaron en 2018 ante el Tribunal Regional de Tokio la demanda de indemnización en contra del Estado norcoreano.El dictamen llega tras revocar el Alto Tribunal de Tokio en 2023 la sentencia de primera instancia, que había determinado que la Justicia japonesa no tenía jurisdicción para tratar el caso, y regresarla al Tribunal Regional de Tokio para una revisión, que esta semana resultó en la emisión de un nuevo veredicto que ordena a Corea del Norte indemnizar a los demandantes.Al respecto, el representante en Seúl de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, James Heenan, dio su bienvenida al fallo, destacando que se trata de una decisión muy importante que valora los esfuerzos promovidos para establecer la justicia contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Corea del Norte.