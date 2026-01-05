Photo : KBS News

El subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, considerado "el estratega de Trump sobre asuntos de seguridad", se reunió con varios altos cargos de la Administración de Seúl, con quienes conversó sobre la construcción por parte de Corea del Sur de submarinos de propulsión nuclear propios y el traspaso del mando militar en tiempos de guerra de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas surcoreanas.Además, se citó con expertos y analistas civiles para tratar temas similares. Ante ellos, comentó que muchos aliados dependen de Estados Unidos sin invertir lo suficiente en su propia defensa y que ahora hacen falta aliados más capaces. En este sentido, Colby describió a Corea del Sur como un "aliado ejemplar", implicando que la decisión de Seúl de aumentar su gasto en defensa hasta el 3,5% de su PIB y asumir un papel central para contrarrestar la amenaza de las armas convencionales de Corea del Norte comulga con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington.La intervención del subjefe del Pentágono refleja la postura compartida entre Corea del Sur y Estados Unidos sobre la necesidad de ampliar el papel de las tropas surcoreanas en la seguridad de la península coreana, y permite vaticinar que los debates para el traspaso del mando militar se acelerarán a partir de esta perspectiva en común.