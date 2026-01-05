Cheongwadae convoca reunión para abordar anuncio de Trump sobre aranceles

Photo : YONHAP News

Cheongwadae ha convocado una reunión para analizar el inesperado anuncio de la Casa Blanca sobre su decisión de volver a aumentar los aranceles generales a las importaciones procedentes de Corea del Sur del 15% al 25%, es decir, al nivel anterior al acuerdo comercial firmado entre ambos países en octubre de 2025.La sesión comenzó el martes 27 por la mañana bajo el liderazgo del jefe de Política del Gabinete presidencial, Kim Yong Beom, y con la participación de las autoridades de los ministerios relacionados.Sobre el repentino anuncio del presidente estadounidense Trump, la Presidencia comentó que no recibió ninguna notificación de parte de Washington. Por tanto se conjetura que la intención de la Casa Blanca sea presionar a Corea del Sur para que acelere las inversiones que prometió realizar en Estados Unidos a cambio de una rebaja arancelaria en el acuerdo comercial de octubre.Entre la clase política nacional existen opiniones de que el anuncio de aumento arancelario es una manifestación indirecta de la insatisfacción de Trump en cuanto al retraso en el proceso de ratificación parlamentaria de la ley especial sobre las inversiones surcoreanas en Estados Unidos. Sin embargo, también hay quienes piensan que el descontento puede derivarse de la aprobación en Corea de la llamada "ley de redes", que refuerza las restricciones a las plataformas digitales y las grandes tecnológicas, así como de la iniciativa tomada por el Parlamento surcoreano para organizar audiencias públicas sobre el caso Coupang.