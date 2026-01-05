Gobierno y empresas cooperan para obtener contrato canadiense de submarinos

Photo : YONHAP News

El Gobierno y el sector privado han reforzado la cooperación para obtener el contrato de compra de submarinos que Canadá planea establecer por valor de 60 billones de wones.En este contexto, el Ministerio de Industria y Comercio organizó el lunes 26 en Toronto el Foro de Cooperación Industrial Corea-Canadá, en el que las autoridades gubernamentales y empresas privadas expusieron su disposición a realizar operaciones de comercio de compensación en caso de que Canadá adquiera submarinos surcoreanos. El comercio de compensación, u offset trade en inglés, es una forma de negociación común en defensa, donde la parte que vende armas se compromete a invertir en el país comprador, transferirle tecnología o importar productos del mismo para equilibrar la balanza comercial.En las primeras sesiones del foro, se abordó el comercio de compensación relacionado con los automóviles, el sector en el que Canadá desea una mayor cooperación con Corea del Sur, sobre todo en lo que se refiere a la fabricación y comercio de vehículos ecológicos y el desarrollo de tecnologías para coches autónomos.Asimismo, la ocasión sirvió para la firma de seis memorandos de entendimiento entre empresas surcoreanas y canadienses, relacionados con sectores clave como siderurgia, desarrollo de satélites de órbita baja, inteligencia artificial, sensores de última generación y explotación de tierras raras.