Comienza el juicio contra Yoon por violación de Ley de fondos políticos

Photo : YONHAP News

Comenzó el martes 27, en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, el juicio al expresidente Yoon Suk Yeol sobre la imputación que recae en su persona por violar la Ley de fondos políticos.El proceso penal empezó con una audiencia preparatoria para escuchar a la Fiscalía y a la defensa sus posturas respecto al cargo formulado en contra del exmandatario. Concretamente, se le acusa de haber recibido gratuitamente resultados de sondeos de opinión pública, que en situaciones ordinarias habrían valido unos 270 millones de wones, del agente de influencia Myung Tae Kyung entre abril de 2021 y marzo de 2022, y de presionar, a cambio de ello, para que la exlegisladora Kim Young Sun fuera elegida como candidata del partido Poder del Pueblo a las elecciones parciales de junio de 2022.En este caso puntual, la esposa de Yoon, la ex primera dama Kim Keon Hee, es considerada cómplice. La emisión de la sentencia contra ella, bajo juicio por manipulación bursátil, violación de la Ley de fondos políticos y recepción de soborno, está programada para el miércoles 28 de enero.