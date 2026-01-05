Llegan al país los restos del ex primer ministro fallecido en Vietnam

Photo : YONHAP News

Los restos del ex primer ministro Lee Hae Chan, que falleció en Vietnam durante un viaje de trabajo, llegaron al Aeropuerto Internacional de Incheon a las 7:00 de la mañana del martes 27.Fueron recibidos por el actual primer ministro, Kim Min Seok, el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, y varias autoridades del oficialista Partido Democrático, incluido su líder, Jung Chung Rae.Los restos ahora descansan en el velatorio del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, donde se oficiará el funeral del difunto hasta el día 31.Considerado el mentor político del presidente Lee Jae Myung, el ex primer ministro fue uno de los políticos veteranos más respetados del país. Comenzó su carrera política durante la dictadura militar como activista del movimiento por la democratización y fue diputado nacional durante siete legislaturas. En las administraciones de los expresidentes Kim Dae Jung y Roh Moo Hyun, ocupó los cargos de ministro de Educación y primer ministro, respectivamente.