Miércoles con temperaturas bajo cero aun por la tarde

Photo : YONHAP News

El miércoles 28 persistirá el frío gélido con mínimas de entre -16ºC y -3ºC por la mañana y máximas de -4ºC a 7ºC por la tarde. En la zona centro, las temperaturas permanecerán en niveles bajo cero incluso en la tarde, mientras que la sensación térmica será aun más baja debido a los fuertes vientos.Por tanto, se recomienda a la población evitar en lo posible realizar actividades al aire libre, sobre todo a los niños y las personas mayores que son vulnerables a cambios drásticos de temperatura.Los cielos se mantendrán despejados en todo el país, salvo en algunos puntos de Jeolla, Gyeongsang y Jeju, donde durante la tarde la nubosidad aumentará esporádicamente.