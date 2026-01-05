Presidencia tratará con calma aumento arancelario anunciado por EEUU

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha evitado mostrar una reacción precipitada al inesperado anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, que anticipó que elevará de nuevo los aranceles a los productos importados de Corea del Sur.La portavoz de Cheongwadae, Kang Yu Jung, declaró el martes 27 que en Estados Unidos los aumentos arancelarios no cobran efecto si no se siguen los trámites administrativos necesarios, por ejemplo la publicación de un aviso formal en el boletín federal.En cuanto a los procedimientos en marcha en Corea para la ratificación parlamentaria de la Ley sobre la gestión de las inversiones en Estados Unidos, Kang comentó que las autoridades competentes revisaron el avance de los mismos, al tiempo de debatir sobre las acciones a tomar ante el anuncio de la Casa Blanca.La vocera dio a conocer que para conocer con claridad la postura de Washington, dentro de poco viajarán a Estados Unidos tanto el ministro de Industria y Comercio, Kim Jung Kwan, como el director de Negociaciones Comerciales de la misma cartera, Yeo Han Koo, para conversar con sus respectivos homólogos estadounidenses: el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer.