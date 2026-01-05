Menú principal Ver contenido

Abierto un espacio dedicado a cultura coreana en Milán por JJOO

Write: 2026-01-27 14:23:38Update: 2026-01-27 15:03:32

Abierto un espacio dedicado a cultura coreana en Milán por JJOO

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo inaugurará, en colaboración con el Comité Olímpico Surcoreano, un espacio dedicado a la cultura coreana en Milán, con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. 

Bautizado como Casa de Corea, este espacio operará desde el 5 de febrero, coincidiendo con el comienzo de las olimpiadas, a fin de promocionar la cultura y el deporte del país ante el público europeo. Las instalaciones ocupan un edificio de gran valor artístico y arquitectónico en el centro de Milán, diseñado en la década de 1930: Villa Necchi Campiglio. 

A la ceremonia de inauguración de Casa de Corea asistirán el ministro de Cultura, Chae Hwi Young, y el presidente del Comité Olímpico Surcoreano, Yoo Seung Min, además de un gran número de celebridades y representantes del sector deportivo de Corea y de otros países. 

El horario de operación de este espacio será desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la tarde. Las visitas son posibles con reservación previa por el sitio web www.koreahouse2026.com o solicitud in situ.
