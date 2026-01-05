MDE sobre aranceles Corea-EEUU no necesita ratificación parlamentaria

Photo : YONHAP News

El oficialista Partido Democrático declaró el martes 27 que el memorando de entendimiento (MDE o MOU, según sus siglas en inglés) sobre las negociaciones arancelarias mantenidas por Corea del Sur y Estados Unidos no requiere ratificación parlamentaria.La formación gobernante enfatizó que no es necesario que la Asamblea Nacional ratifique el memorando de entendimiento porque, al modificar los aranceles, Washington tampoco cumplió ese trámite, pues lo hizo mediante una orden ejecutiva. Agregó que, considerando esta condición, proceder a una ratificación parlamentaria atribuiría una mayor fuerza vinculante al documento solo para Corea del Sur.Según el Partido Democrático, la puesta en marcha del memorando de entendimiento, con los acuerdos alcanzados en octubre del año pasado entre los presidente Lee Jae Myung y Donald Trump sobre comercio y defensa, es posible con la aprobación en el Parlamento de la Ley especial sobre gestión de inversiones en Estados Unidos. Sin embargo, la principal fuerza opositora, el partido Poder del Pueblo, sostiene que es necesario que la cámara legislativa lo ratifique antes.Las autoridades del partido oficialista declararon que la ley especial incluye varios puntos sujetos a debate, por ende esperan poder avanzar con las deliberaciones cuanto antes.