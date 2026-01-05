KOSPI supera los 5.000 puntos pese a anuncio sobre aranceles de Trump

Photo : YONHAP News

El índice de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, subió el martes 27 pese al repentino anuncio de la Casa Blanca sobre un aumento de los aranceles a las importaciones procedentes de Corea del Sur. Respecto al día anterior, ganó un 2,73% hasta cerrar la jornada en 5.084,85 puntos. Es la primera vez que el KOSPI se sitúa sobre las 5.000 unidades al finalizar operaciones, mientras que el nivel registrado el martes supone un nuevo récord.Igualmente aumentó el parqué automatizado KOSDAQ, que subió un 1,71% y culminó la sesión en 1.082,59 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que cotizó al culminar la sesión en 1.446,2 wones por dólar, 5,6 unidades más que el lunes.