Korean
Español

Intercoreanos

﻿Corea del Norte dispara un proyectil no identificado hacia el mar del Este

Write: 2026-01-27 17:11:08

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur informó que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado hacia el mar del Este este martes 27.

Actualmente las autoridades militares están analizando las especificaciones y el alcance del proyectil.

Anteriormente, el pasado 4 de enero, Corea del Norte ya había disparado múltiples misiles balísticos hacia el mar del Este.

De confirmarse que este último proyectil es un misil balístico, representaría el segundo lanzamiento de este tipo realizado por parte de Pyongyang en lo que va del año.
