Corea del Norte prueba un sistema actualizado de lanzacohetes de gran calibre

Photo : KCNA / Yonhap News

Corea del Norte realizó el martes 27 una prueba de disparo de un sistema de lanzacohetes múltiple de gran calibre mejorado, bajo la supervisión de su líder, Kim Jong Un.La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó el miércoles 28 que la prueba tuvo como objetivo verificar la eficacia de un modelo actualizado que incorpora nuevas tecnologías, y precisó que los cuatro proyectiles disparados impactaron un objetivo marítimo situado a 358,5 kilómetros del punto de lanzamiento.El líder norcoreano, que estuvo acompañado de su hija Kim Ju Ae, afirmó que la modernización del sistema permite aprovechar de forma más precisa y efectiva sus capacidades ofensivas, y sostuvo que todos los indicadores técnicos han sido mejorados para maximizar su poder de ataque.Asimismo, subrayó que el desarrollo del armamento tiene como fin reforzar la disuasión nuclear y reiteró que el fortalecimiento de la capacidad ofensiva constituye un eje central de la política de defensa del país. En ese contexto, adelantó que el 9º Congreso del Partido del Trabajo de Corea presentará nuevos planes para reforzar aún más la disuasión nuclear.