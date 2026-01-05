Seúl, Washington y Tokio condenan el lanzamiento de misiles norcoreanos

Photo : EPA / Yonhap

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón sostuvieron el miércoles 28 consultas trilaterales para coordinar una respuesta conjunta ante el reciente lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte.Los países coincidieron en que el lanzamiento constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y representa una amenaza para la paz y la seguridad de la comunidad internacional. En ese contexto, reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha cooperación para hacer frente a las provocaciones norcoreanas.Las consultas se produjeron después de que Corea del Norte lanzara en la tarde del día 27 varios misiles balísticos desde zonas al norte de Pyongyang hacia el mar del Este.