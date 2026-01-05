WSJ vincula medidas sobre Coupang al endurecimiento de la postura comercial de EEUU

Photo : YONHAP News

Según The Wall Street Journal, las medidas adoptadas por el Gobierno surcoreano en relación con Coupang tras una filtración masiva de datos podrían estar vinculadas al reciente endurecimiento de la postura comercial de Washington hacia Seúl.El diario informó el día 27 (hora local), citando a fuentes conocedoras del asunto, que durante el encuentro celebrado el pasado 23 en Washington D. C. entre el vicepresidente estadounidense JD Vance y el primer ministro surcoreano, Kim Min Seok, Vance transmitió que Corea no debería adoptar medidas que perjudiquen a empresas estadounidenses, entre ellas Coupang, y expresó su expectativa de que se produzca una flexibilización significativa en las políticas aplicadas a las empresas tecnológicas de Estados Unidos.Dado que este intercambio tuvo lugar apenas unos días antes de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de volver a elevar al 25% los aranceles a los productos surcoreanos, han surgido interpretaciones que apuntan a que la decisión arancelaria no sería ajena al descontento acumulado en la Administración estadounidense por la gestión surcoreana de asuntos relacionados con compañías tecnológicas como Coupang.El Wall Street Journal recordó además que el memorando de entendimiento (MOU) sobre inversiones firmado por ambos países el 14 de noviembre del año pasado incluye el compromiso de Corea de invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, así como una cláusula de no discriminación hacia las empresas tecnológicas estadounidenses.