China señala que el traslado de estructuras en la PMZ responde a una decisión empresarial

Photo : KBS News

China informó que una empresa está llevando a cabo el traslado de parte de las estructuras instaladas en la Zona Marítima Provisional (PMZ) entre Seúl y Beijing, un área del mar Amarillo donde se superponen las zonas económicas exclusivas de ambos países.Durante una rueda de prensa celebrada el martes 27, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, explicó que una empresa china se encuentra trabajando en un proyecto relacionado con el traslado de una plataforma de gestión, la cual -según la postura de Beijing- está destinada a apoyar actividades pesqueras.Guo subrayó que la medida responde a una decisión voluntaria de la propia empresa, basada en sus necesidades operativas y de desarrollo.Asimismo, reiteró la posición de Beijing de que las estructuras instaladas en la PMZ tienen un propósito civil legítimo, y afirmó que Corea y China han mantenido una comunicación estrecha sobre asuntos marítimos, gestionando adecuadamente sus diferencias mientras promueven una cooperación mutuamente beneficiosa.Las declaraciones de Guo apuntan a caracterizar el traslado de la plataforma de gestión como una iniciativa empresarial autónoma, más que como el resultado de un acuerdo o negociación diplomática entre Seúl y Beijing.