Presidencia valora como un avance significativo el traslado de estructuras chinas en la PMZ

La Oficina Presidencial acogió con agrado el inicio del traslado de algunas de las estructuras instaladas sin autorización por China en la Zona Marítima Provisional (PMZ) del mar Amarillo, al considerar la medida como un avance relevante.En un comunicado difundido a la prensa el martes 27, la Oficina Presidencial señaló que, dada su oposición constante a la instalación unilateral de estructuras en la PMZ y las consultas mantenidas con China, el inicio del traslado de la plataforma de gestión constituye un progreso significativo.Asimismo, añadió que el Gobierno continuará defendiendo activamente los derechos e intereses marítimos de Corea en el mar Amarillo, al tiempo que seguirá trabajando para convertir la zona en un "mar de paz y cooperación compartida".