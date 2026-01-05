Rusia endurece los controles ferroviarios en la frontera con Corea del Norte

Photo : KBS News

Rusia ha reforzado los controles de seguridad en la estación ferroviaria de Jasán, una ciudad fronteriza con Corea del Norte, en paralelo al aumento del intercambio comercial entre ambos países.Según el medio estadounidense especializado en Corea del Norte, NK News, dos escáneres de rayos X modelo TS-SCAN 100100, fabricados por la empresa rusa de equipos de seguridad Diagnostika-M, fueron instalados en la estación de Jasán.El TS-SCAN 100100 es un equipo capaz de inspeccionar cargas de gran tamaño, con dimensiones de hasta un metro de ancho y alto. El sistema emplea dos proyectores de rayos X que permiten escanear objetos desde múltiples ángulos, reduciendo los puntos ciegos durante las inspecciones.Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia y Corea del Norte han profundizado su acercamiento en el ámbito militar y, más recientemente, han ampliado también sus intercambios económicos. En este contexto, el fortalecimiento de los controles de seguridad en Jasán es interpretado como una respuesta al incremento del comercio transfronterizo y al aumento de los intentos de contrabando asociados a este flujo comercial.