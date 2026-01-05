Los nacimientos aumentan un 3,1% en noviembre

Photo : YONHAP News

El número de nacimientos volvió a aumentar en noviembre, manteniendo una tendencia al alza que se prolonga desde hace más de un año, según los datos publicados el miércoles 28 por la Agencia Nacional de Datos.Según el informe de tendencias demográficas, en noviembre de 2025 se registraron 20.710 nacimientos, un 3,1% más que el mismo mes del año anterior. Con este resultado, el número mensual de nacimientos encadena 17 meses consecutivos de crecimiento, desde julio del año pasado.La tasa global de fecundidad se situó en 0,79 hijos por mujer, lo que representa un aumento de 0,02 puntos interanuales.En cuanto a los matrimonios, se contabilizaron 19.079 enlaces en noviembre, un 2,7% más que en el mismo mes del año previo. Por el contrario, los divorcios registraron 6.890 casos, un 9,8% menos a nivel interanual.El número de defunciones ascendió a 30.678, un 4,9% más en comparación interanual, lo que se tradujo en un saldo natural negativo de 9.968 personas.