Gobierno invertirá 2,4 billones de wones en la transformación con IA

Gobierno invertirá 2,4 billones de wones en la transformación con IA

Photo : YONHAP News

El Gobierno acelerará la transformación digital basada en inteligencia artificial (IA) en el sector público -conocida como AX (AI Transformation)- mediante un refuerzo integral de recursos adaptados a las necesidades de cada ministerio y organismo. 

El presupuesto destinado a la transformación con IA en 33 ministerios, agencias y comisiones será este año de 2,4 billones de wones, cinco veces más que el año pasado. 

Los organismos públicos recibirán apoyo según sus necesidades, que incluirá recursos de computación como GPU, además de modelos de IA, conjuntos de datos, evaluación, verificación y asesoramiento técnico. 

El Gobierno también ofrecerá apoyo técnico para que los modelos fundacionales de IA desarrollados en el país puedan utilizarse de forma efectiva en proyectos del sector público.

Asimismo, se prevé la creación de zonas especializadas en IA, que funcionarán como espacios de prueba a nivel regional, donde se reunirán y compartirán los resultados obtenidos en distintos proyectos.
