Corea estima un déficit de más de 4.000 médicos en 2037

Photo : YONHAP News

El Comité de Deliberación de Políticas de Salud del Ministerio de Salud y Bienestar abordó en su quinta reunión, celebrada el martes 27, el debate sobre el número de plazas en las facultades de Medicina a partir de 2027.En la sesión, el comité ajustó la estimación del déficit de médicos en 2037, reduciendo el rango a entre 4.262 y 4.800 profesionales, frente a la previsión anterior de 2.530 a 4.800.Con base en estos cálculos, concluyó que será necesario aumentar entre 732 y 840 plazas anuales en las facultades de Medicina generales durante los próximos cinco años.El Ministerio señaló que recogerá opiniones en el Comité de Innovación Médica previsto para el día 29 y que en febrero anunciará el número de plazas correspondientes a los cursos académicos 2027–2031.