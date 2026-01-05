Corea estima un déficit de más de 4.000 médicos en 2037

El Comité de Deliberación de Políticas de Salud del Ministerio de Salud y Bienestar abordó en su quinta reunión, celebrada el martes 27, el debate sobre el número de plazas en las facultades de Medicina a partir de 2027.
En la sesión, el comité ajustó la estimación del déficit de médicos en 2037, reduciendo el rango a entre 4.262 y 4.800 profesionales, frente a la previsión anterior de 2.530 a 4.800.
Con base en estos cálculos, concluyó que será necesario aumentar entre 732 y 840 plazas anuales en las facultades de Medicina generales durante los próximos cinco años.
El Ministerio señaló que recogerá opiniones en el Comité de Innovación Médica previsto para el día 29 y que en febrero anunciará el número de plazas correspondientes a los cursos académicos 2027–2031.