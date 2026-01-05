Canciller descarta vínculos entre el anuncio arancelario de Trump y el caso Coupang

Photo : YONHAP News

El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, afirmó que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible subida de aranceles a productos surcoreanos no estaría vinculado ni al caso de Coupang ni al proyecto de ley sobre plataformas digitales.Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional el miércoles 28, Cho explicó que, tras los contactos mantenidos con el Departamento de Estado estadounidense, el Gobierno surcoreano llegó a esa conclusión.Añadió que resulta difícil identificar una razón concreta y razonable detrás del anuncio inicial de Trump, lo que podría haber motivado un mensaje posterior en el que abrió la puerta al diálogo con Corea.Cho subrayó que el nuevo mensaje de Trump, en el que expresó su voluntad de buscar una solución junto con Seúl apenas unos días después del primer anuncio, refleja el estilo y la naturaleza de la actual Administración estadounidense, frente a la cual el Gobierno surcoreano pretende responder con cautela y flexibilidad.