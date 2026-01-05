Gobierno apuesta por estabilizar los precios en el Año Nuevo Lunar

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha situado la estabilidad de los precios como eje central de sus medidas para el Año Nuevo Lunar.Para ello, suministrará 270.000 toneladas de 16 productos básicos de alta demanda, como col china, rábano, manzana, pera y carne de res, un volumen 1,5 veces superior al habitual.Además, se ofrecerán descuentos de hasta el 50% en productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, tanto en tiendas regulares como en línea, con un límite semanal de 20.000 wones por persona.El Gobierno destinará 91.000 millones de wones a estas ayudas y reforzará los controles para evitar subidas abusivas de precios y prácticas de colusión durante el periodo festivo.