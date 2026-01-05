Lee propone debatir un gravamen al azúcar

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung propuso abrir un debate sobre la introducción de un gravamen al azúcar, similar al impuesto al tabaco, para reducir su consumo y reinvertir los recursos en el fortalecimiento de la sanidad regional y pública.El mandatario planteó la idea el miércoels 28 a través de sus redes sociales y preguntó a la ciudadanía su opinión al respecto.Desde la Oficina Presidencial señalaron que el Gobierno recogerá opiniones de distintos sectores y estudiará la medida como una posible herramienta para proteger la salud pública, mientras en la Asamblea Nacional ya se están celebrando debates sobre el tema.Según una encuesta realizada el 17 de enero a 1.030 surcoreanos, el 80,1% se mostró a favor de introducir un impuesto al azúcar y el 75,1% respaldó la aplicación de impuestos a las bebidas gaseosas.