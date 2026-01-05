Corea mantiene el quinto puesto mundial en poder militar convencional

Photo : YONHAP News

Corea del Sur mantuvo por tercer año consecutivo el quinto puesto mundial en poder militar convencional, según el ranking de 2026 publicado por la entidad especializada Global Firepower.En la evaluación, que abarcó 145 países, Corea obtuvo una puntuación de 0,1642, con buenos resultados en artillería, fragatas y fuerzas de reserva.Corea del Norte, por su parte, subió tres posiciones, del puesto 34 al 31.Los cuatro primeros lugares se mantuvieron sin cambios, con Estados Unidos, Rusia, China e India a la cabeza del listado.