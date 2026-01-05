Kim Keon Hee es condenada a un año y ocho meses de prisión en primera instancia

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó el miércoles 28 en primera instancia a Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, a un año y ocho meses de prisión y ordenó el decomiso de 12.815.000 wones.La corte la absolvió de dos de los tres cargos, incluidos los relacionados con la manipulación de acciones de la concesionaria de automóviles importados Deutsche Motors y con la recepción gratuita de encuestas electorales durante la campaña presidencial de 2022. Solo consideró parcialmente probado el cargo por recepción de bienes de alto valor vinculados a peticiones de apoyo por parte de la Iglesia de la Unificación.La sentencia quedó muy por debajo de lo solicitado por la fiscalía especial, que había pedido 15 años de prisión, una multa de 2.000 millones de wones y el decomiso de unos 948 millones de wones.