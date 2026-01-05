La Bolsa marca máximos históricos y el won se aprecia frente al dólar

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 28 con una subida del 1,69%, hasta situarse en 5.170,81 puntos, superando por primera vez en su historia el nivel de los 5.100 puntos al cierre.El índice tecnológico KOSDAQ también registró un fuerte avance del 4,70% y cerró en 1.133,52 puntos, superando por primera vez en 25 años, en términos de cierre, la barrera de los 1.100 puntos, desde la reforma del índice en 2004.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció con fuerza frente al dólar y el tipo de cambio cerró en 1.422,50 wones por dólar, lo que supone una caída de 23,8 wones respecto a la sesión anterior. Es el primer cierre en el margen de los 1.420 wones desde el 29 de diciembre y el nivel más bajo desde el 31 de octubre del año pasado, en un contexto de debilitamiento del dólar por la incertidumbre sobre las políticas del Gobierno estadounidense.