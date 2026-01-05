Photo : Reuters / Yonhap News

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha reiterado la postura del presidente Donald Trump sobre el acuerdo comercial con Corea del Sur, al recalcar que este no tendrá efecto antes de que el Parlamento surcoreano lo ratifique. Esta intervención suya se produjo durante una entrevista con el canal CNBC el miércoles 28 (hora local), cuando recibió la pregunta de si el aumento de aranceles anunciado por la Casa Blanca se atribuye a que la Asamblea Nacional de Corea del Sur no ha ratificado el acuerdo comercial con Estados Unidos.La expresión "ratificar" que usaron tanto Bessent como el entrevistador implica la aprobación parlamentaria de la Ley especial de gestión de inversiones en Estados Unidos, que está estancada desde que la misma fuera presentada en noviembre de 2025 en la Asamblea Nacional surcoreana.A la pregunta de si el aumento de los aranceles generales al 25% se aplicará a las importaciones procedentes de Corea del Sur mientras se complete el proceso de "ratificación" de dicha ley en Seúl, Bessent comentó que el anuncio del presidente estadounidense ayudará a mejorar la situación. Así dio a entender que la subida de los gravámenes presionará al Parlamento surcoreano para que acelere los trámites destinados a aprobar la ley sobre inversiones en Estados Unidos.Donald Trump anticipó el 26 de enero que elevará los aranceles generales a los bienes importados de Corea del 15% al 25% porque el Legislativo surcoreano sigue sin dar su visto bueno al acuerdo comercial. Sin embargo, el día siguiente dejó entrever que podría pausar el aumento arancelario con posibilidad de negociación. Tras el anuncio, en Washington no se ha tomado aún paso alguno para poner en vigencia el aumento arancelario, ni órdenes ejecutivas ni avisos en el boletín federal del Gobierno estadounidense.