Bae Doo Na integrará el jurado calificador de la Berlinale

Bae Doo Na integrará el jurado calificador del 76º Festival Internacional de Cine de Berlín, que encabezará el director alemán Wim Wenders. Antes que ella participaron en el jurado de la Berlinale Lee Young Ae en 2006 y Bong Joon Ho en 2015.Como parte del jurado, Bae evaluará las películas presentadas en la sección de competición oficial para elegir de entre ellas las obras a incluirse en el palmarés.El Festival Internacional de Cine de Berlín de este año se desarrollará del 12 al 22 de febrero. Dentro de su programa figuran tres películas surcoreanas: "The Day She Returns (El día que ella regrese)" del director Hong Sang Soo, "My Name (Mi nombre)" de Chung Ji Young y "En Route To (En camino a)" de Yoo Jae In.