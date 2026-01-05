El Comando de la ONU enfatiza su jurisdicción sobre la DMZ

Photo : KBS News

El Comando de las Naciones Unidas ha criticado que el intento del Gobierno y de la clase política de Corea del Sur de garantizarse el derecho de acceso a la Zona Desmilitarizada (DMZ) va contra el Acuerdo de Armisticio.En una mesa redonda con la prensa, organizada el miércoles 28, las autoridades del Comando enfatizaron que el responsable máximo para ejercer la jurisdicción sobre la DMZ y controlar el acceso de civiles a ese territorio fronterizo es el comandante de las Naciones Unidas en Corea del Sur. Por ello, se opusieron a la Ley sobre uso pacífico de la Zona Desmilitarizada, cuya aprobación impulsa la Asamblea Nacional surcoreana a iniciativa del gobernante Partido Democrático.Dicha ley otorgaría al Gobierno surcoreano, en lugar del Comando de la ONU, la potestad para autorizar el acceso a la DMZ en caso de que las solicitudes se hagan con fines turísticos o ecológicos. Sin embargo, según el Comando de las Naciones Unidas, esta disposición choca frontalmente con lo estipulado en el Acuerdo de Armisticio.El Comando sostiene que, aunque se cuestione la facultad del comandante de la ONU para controlar incluso el turismo y las visitas civiles a la DMZ y se debata si esta función vulnera o no los derechos soberanos de Corea del Sur, la autoridad supervisora sobre la Zona Desmilitarizada con fines de prevención de conflictos es un asunto separado del concepto de soberanía territorial.Por tanto, el Comando de la ONU insistió en la mesa redonda en que nadie pone en duda la soberanía de Corea del Sur sobre la DMZ; no obstante, recordó que la facultad de controlar el acceso a esa área le fue conferida mediante el Acuerdo de Armisticio de 1953, con el consentimiento unánime de las partes firmantes.