Los beneficios operativos de Samsung aumentan un 33%

Photo : YONHAP News

Samsung Electrónica logró en 2025 más de 43 billones de wones en beneficios operativos.La compañía informó el jueves 29 que sus beneficios operativos superaron los 43,6 billones de wones el año pasado, lo que supone un aumento del 33,2% con respecto a 2024. En el mismo periodo, las ventas crecieron un 10,9% hasta situarse por encima de los 333,6 billones de wones, mientras que las ganancias netas aumentaron un 31,2%, alcanzando más de 45,2 billones de wones. De este modo, la empresa batió el récord de ventas y logró el cuarto mejor resultado de su historia en términos de beneficios operacionales.Este notable crecimiento se atribuye a la fuerte demanda internacional de semiconductores y a la subida del precio de chips de memoria, factores que ampliaron significativamente la rentabilidad de la división de Samsung a cargo de la fabricación y venta de estos productos. Solo en el cuarto trimestre del año pasado, dicha división registró ventas por 44 billones de wones y beneficios operativos por 16,4 billones de wones.