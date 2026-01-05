Seúl a la espera de la decisión final de Canadá sobre contrato de submarinos

Photo : YONHAP News

El jefe de la Secretaría Presidencial, Kang Hoon Sik, publicó en redes sociales el jueves 29, que hizo todo lo que estaba a su alcance y que ahora solo queda esperar la decisión de Canadá, respecto a la licitación convocada por ese país norteamericano para adquirir submarinos nuevos en cuya última fase compiten Corea del Sur y Alemania para obtener el contrato.El alto funcionario comentó que se reunió con todas las autoridades canadienses relacionadas no solo con el proyecto de submarinos, sino también con la cooperación industrial y en seguridad. También entregó directamente al primer ministro Mark Carney una carta del presidente Lee Jae Myung.Sobre el contrato de submarinos, Kang enfatizó que es firme la determinación de Canadá de hacer de él un punto de inflexión en la orientación de su política industrial y de seguridad, más allá de una simple transacción de compraventa de armas. Agregó que para Corea del Sur también representa una importante oportunidad para el desarrollo de la industria nacional de defensa y la expansión de las exportaciones de armamento.