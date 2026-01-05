Menú principal Ver contenido

Economía

El 13,2% de las matriculaciones de automóviles en Corea es de vehículos ecológicos

Write: 2026-01-29 11:08:57Update: 2026-01-29 11:32:19

Photo : KBS News

El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte ha dado a conocer que las matriculaciones de automóviles en Corea del Sur cerró 2025 con un aumento de 217.000 coches respecto a 2024 y superaron al finalizar el año los 26,5 millones de vehículos. 

Del total registrado, los automóviles de combustión interna que utilizan gasolina, diésel y gas licuado de petróleo representaron el 86,1 %, con más de 22,8 millones de unidades, unas 529.000 menos que el año anterior. Las matriculaciones de este tipo de vehículos comenzaron a descender por primera vez en 2023 y desde entonces mantienen una tendencia a la baja.

En cambio, los vehículos ecológicos, que incluyen los automóviles híbridos, eléctricos y de hidrógeno, registraron un incremento de 747.000 unidades entre 2024 y 2025, alcanzando una cuota del 13,2 %.

Por país de origen, el 86,2 % de las matriculaciones correspondió a modelos de marcas surcoreanas, frente al 13,8 % de automóviles importados.
