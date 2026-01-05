Poder del Pueblo confirma decisión de expulsión de su exlíder Han Dong Hoon

Photo : YONHAP News

El Consejo Supremo de Poder del Pueblo, principal fuerza opositora, aprobó la expulsión de su exlíder Han Dong Hoon.De esta manera, validó la decisión tomada anteriormente por el Comité de Ética del partido, que adoptó tal medida sancionaria por los comentarios que familiares de Han subieron arbitrariamente en el tablón de anuncios interno con fuertes críticas contra el expresidente Yoon Suk Yeol y varias autoridades de la organización. Este acto fue visto por la cúpula de la formación como un intento de manipular la opinión de los afiliados.Según el Estatuto de Poder del Pueblo, la expulsión, que supone la máxima sanción a sus integrantes, debe ser ratificada por el Consejo Supremo una vez decidida a nivel de su Comité de Ética, para ejecutarse.