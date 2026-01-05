Aviones militares coreanos reponen combustible por primera vez en Japón

Photo : YONHAP News

Los Black Eagles, el equipo de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, procedieron el miércoles 28 a reponer combustible en la Base Aérea de Naha en Okinawa. Es la primera vez que aviones militares surcoreanos son provistos de combustible en territorio japonés, por la Fuerza de Autodefensa Aérea del vecino país.Las aeronaves de los Black Eagles despegaron en Wonju y aterrizaron en Naha alrededor de las 10:00 de la mañana del mismo día. Inmediatamente, se realizó el repostaje de combustible, una operación que el viceministro de Defensa japonés, Masahisa Miyazaki, calificó de simbólico. Comentó que marca un hito en la cooperación en materia de defensa entre Corea y Japón, en una delicada realidad de seguridad regional.El reabastecimiento de combustible en Okinawa se efectuó como parte del viaje que realizan los Black Eagles rumbo a Arabia Saudí, donde participarán en la World Defense Show, una feria de gran envergadura de defensa y seguridad. Su llegada a Riad está prevista para el 2 de febrero.Técnicamente las Fuerzas Armadas surcoreanas no pueden recibir de Japón ayudas en municiones porque no existe un Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados (ACSA) entre ambas naciones. Por eso, para el repostaje se recurrió al Estatuto de las Fuerzas de Autodefensa japonesas sobre alquiler de municiones y provisiones militares. Al respecto, el diario japonés Yomiuri Shimbun difundió en una nota de opinión, que a partir del repostaje de combustible del día 28 Seúl y Tokio podrían debatir la posible firma de un acuerdo ACSA para ampliar y flexibilizar los intercambios de municiones y provisiones militares.