Viernes con temperatura matinal más baja de esta semana

Photo : YONHAP News

El viernes 30 se espera el mayor descenso de temperatura matinal de la semana, aunque por la tarde se pronostica un repunte. Por la mañana, las mínimas oscilarán entre -17ºC y -2ºC, mientras que después del mediodía el termómetro subirá hasta marcar máximas de -4ºC a 6ºC.El frío empezará a remitir desde el fin de semana, con temperaturas superiores a 0ºC por la tarde en gran parte del país.En general, persiste el clima seco, sobre todo en las zonas al este del territorio nacional donde se mantiene activa la alerta por dicha condición del tiempo. A la población de esas áreas se le recomienda extremar las precauciones ante el alto riesgo de incendios forestales.