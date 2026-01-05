El Gobierno apuesta por un mercado de capitales más fuerte

Photo : YONHAP News

El titular de Economía y Finanzas, Koo Yun Cheol, ha apostado por un mercado de capitales más fuerte y una mayor competitividad industrial.En la reunión general sobre macroeconomía del jueves 29, Koo anunció que seguirá impulsando políticas destinadas a modernizar el mercado de capitales y mejorar el sistema financiero con el objetivo de atraer más inversiones. Anticipó, en esta línea, que completará dentro de febrero la reforma de la Orden Ejecutiva sobre la Ley de impuestos especiales y sus limitaciones para ampliar las deducciones correspondientes a las inversiones en el KOSDAQ, además de introducir medidas para retirar oportunamente del mercado a empresas insolventes a fin de reforzar la competitividad bursátil, en especial en ese parqué paralelo de la Bolsa surcoreana.Según Koo, los esfuerzos por fortalecer el mercado de capitales y el de divisas son indispensables para que Corea del Sur pueda pasar del grupo de Mercados Emergentes al de Mercados Desarrollados de los índices MSCI, considerados una de las referencias más importantes de la industria financiera actual en el mundo. El alto funcionario agregó que en paralelo a tales esfuerzos, impulsará con especial interés los trámites para incluir los bonos gubernamentales de Corea en el índice WGBI. La evaluación internacional respectiva se llevará a cabo entre abril y agosto.